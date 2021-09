Appui à la formation professionnelle des jeunes, «Msomo na Hazi» bénéficiera du soutien du gouvernorat de Ndzuwani

La cellule de gestion du programme « Msomo na hazi » conduite pas le directeur Nouroudine Abdallah a été reçu, ce mardi 21 septembre en début d’après-midi, par le Secrétaire général du gouvernorat Abdoulhamid Afraitane.

Ce programme, financé par l’Union européenne pour appuyer l’amélioration à la formation professionnelle des jeunes en vue de leur insertion dans le marché du travail, a précisé le directeur du programme, interviendra dans 4 centres.

Ainsi, étant dans la 1re phase de mise en œuvre et considérant que sur 4 centres de formation ciblés, les deux se trouvent à Anjouan : l’École nationale technique et professionnelle d’Ouani et l’École nationale de pêche et de marine marchande de Mirontsy, a-t-il souligné, la cellule de gestion a jugé opportun de démarrer leurs activités sur Anjouan. Le 3e centre est celui de Wanani-Mwali et le 4e étant l’IUT- Ngazidja.

La réunion avec le S. G du gouvernorat assisté de ses collaborateurs s’est bien passée, a apprécié le directeur du programme « Msomo na hazi » et ce dernier a noté les suggestions du gouvernorat notamment l’intégration des 5 Centres ruraux de développement économique (CRDE).

Notons qu’au cours de leur séjour, la mission contactera des responsables des centres de formation, du secteur privé, la société civile et visitera également des ateliers de menuiserie, soudure, couture, entre autres.

Gouvernorat d’Anjouan