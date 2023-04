Appel du président de l’Union Africaine pour la retenue et le dialogue au Soudan pour préserver la paix et la stabilité

Le président de l’Union Africaine, SEM. Azali Assoumani, exprime sa préoccupation concernant la situation en République du Soudan, où des affrontements armés ont éclaté mettant en danger les populations civiles et menaçant la paix et la stabilité dans la région. Il appelle à la retenue et au dialogue entre les belligérants pour favoriser le processus de transition démocratique dans le pays. Il exhorte également la Communauté Internationale à se joindre à l’Union Africaine pour aider à faire taire les armes et ramener le calme dans le pays.





Soibah Said