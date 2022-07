HaYba ANNONCE

Communiqué du Collectif des Enseignants Docteurs Contractuels de l’UDC : Appel à une Racontre de tous les Enseignants Contractuels

Malgré toutes les promesses non tenues jusqu’à maintenant, le collectif a quand même participé aux examens.

A l’heure actuelle, tout les contractuels de l’UDC sont en attente d’un appel venant du gouvernenent et de l’administration centrale de l’UDC pour leur régularisation.

En attendant, ils vont organiser une réunion de deux jours, à partir du 27 au 28 juillet au Retaj. Ils invitent la société civile, les parents d’ élèves et les étudiants à venir les soutenir.

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde