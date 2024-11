Anjouan : une concurrence inédite sur le marché du riz fait chuter les prix

Le marché du riz à Anjouan connaît une véritable révolution. Le collectif des opérateurs économiques, détenteur de licences d’importation, a marqué un tournant dans l’approvisionnement de l’île en déchargeant 7 000 tonnes de riz ordinaire au port de Mutsamudu dimanche dernier. Cette quantité importante, estimée pour répondre aux besoins des consommateurs pour environ 56 jours, est perçue comme une bouffée d’air frais pour l’île, où le riz constitue un aliment de première nécessité.

Ce nouvel arrivage, couplé aux 4 775 tonnes importées par la société Onicor il y a peu, crée une double offre qui dynamise le marché et entraîne une baisse des prix, même pour les variétés de riz de luxe. Selon Allaoui Saïd, instituteur, cette situation profite directement aux consommateurs, qui voient enfin une baisse involontaire des prix grâce à une concurrence accrue. « Les qualités de riz disponibles sur l’île sont au nombre de huit. Même les prix du riz de luxe sont en baisse involontaire », a-t-il déclaré, enthousiaste.

Cette baisse des prix répond directement à la loi de l’offre et de la demande, mettant en lumière les effets positifs d’un marché concurrentiel pour les acheteurs. Dans ce contexte, la baisse du prix du riz pourrait améliorer le pouvoir d’achat des familles, notamment celles des zones rurales, qui consacrent une part importante de leur budget à cette denrée essentielle.

Les consommateurs et commerçants locaux accueillent avec satisfaction ce changement, qui redonne espoir en une alimentation plus abordable et une économie plus stable. La situation pourrait encore s’améliorer avec l’annonce d’une arrivée prochaine de 12 tonnes supplémentaires de riz sur l’île, renforçant la sécurité alimentaire d’Anjouan à un moment où les variations de prix des produits de base peuvent peser lourdement sur les foyers.



