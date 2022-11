Anjouan, l’île chérie d’Azali ou l’île maudite ?

Demain, un conseil de ministres se tiendra dans l’île, comme traditionnellement, à chaque fois qu’un événement s’y passe, ici ,allusion est faite au procès Sambi .

AZALI, aurait pu inaugurer les bâtiments du Cosep ,sans pour autant tenir son conseil de ministres dans l’île.

Mais en déplaçant ce conseil, II veut jauger le niveau de faiblesse de l’île ou de force ,après le procès Sambi .



Il y a fort à parier, que son 《 supplétif 》Sarkozy voudra démontrer à son chef sa main mise sur Musta , adviendra ce qui pourra .

D’autant plus , que le bouillant ministre considère que son déclassement à l’éducation vers le ministère du sport contraste avec son degré d’engagement dans le camp AZALI, lui qui se considère comme rivale de Sambi dans Mutsa, de façon générale dans l’île.

Azali a besoin d’un homme nourrissant une haine viscérale en vers Sambi .

Qui peut l’être plus que lui, lui à qui on a fait danser le Dombolo au pied des avions, à chaque fois que Sambi arrivait à Anjouan .

C’était le prisonnier modèle parmi les gens de Mohamed Bacar.

Mais, occasion surtout pour lui de rappeler à Azali que c’est bien lui le patron de l’île, à ce titre, il mérite mieux qu’un ministère sans moyens

La journée de demain est à suivre avec intérêt à Ajouan.

Vas-y Sarko ,mais fais gaffe, ton patron fait du cannibalisme politique.

Daoud Halifa

