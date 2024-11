Amathoullah Adinani, première comorienne pilote de ligne : un rêve devenu réalité

Depuis la fin d’octobre 2024, Amathoullah Adinani, 28 ans, savoure une réussite exceptionnelle. Tout juste diplômée après une formation exigeante à Perpignan, elle est officiellement devenue pilote de ligne. Pour Mayotte, cette île des Comores sous administration française, la nouvelle est historique : elle devient la première femme originaire de l’île à porter ce titre.

« La nouvelle a fait beaucoup de bruit à Mayotte. Je suis très heureuse, notamment parce que mon parcours n’est pas simple. Mais j’ai réussi à tenir », confie Amathoullah dans un entretien avec Actu Perpignan. Son sourire témoigne de la fierté et du courage qui l’ont portée jusqu’ici.

En effet, son parcours a été tout sauf un long fleuve tranquille. Après une enfance à Mayotte, Amathoullah s’installe à Toulouse, où elle passe son bac au lycée Saint-Sernin avec une idée bien ancrée : elle pilotera des avions. Sa détermination la conduit à l’ESMA Aviation Academy pour ses premières heures de vol. Toutefois, les difficultés financières la forcent à interrompre cette formation, mais elle ne se décourage pas pour autant. Elle part en Angleterre, y travaille et perfectionne son anglais, une compétence indispensable dans l’aviation. Après un retour à Toulouse, elle repart outre-Manche avant de revenir définitivement en France.

C’est en mars 2020, à Airways College, qu’elle démarre véritablement son parcours de pilote professionnelle. Depuis, elle s’entraîne intensivement et acquiert toutes les qualifications nécessaires pour évoluer dans le ciel.

Aujourd’hui, Amathoullah vit à Toulouse, entourée de sa famille. Elle commence à envisager les compagnies où elle pourrait postuler et reste « ouverte à tout ». Pour l’instant, elle peut piloter de petits avions, mais elle ambitionne déjà de manœuvrer des appareils comme l’Airbus A320 ou le Boeing 737. La prochaine étape ? Obtenir la Qualification Type (QT) qui lui permettra de piloter ces géants des airs. « Le diplôme que je viens d’obtenir me permet de postuler dans une compagnie. Si elle le souhaite, l’entreprise pourra me payer la qualification type », explique-t-elle.





