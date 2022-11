Ali Mkouboi reste en France après l’obtention du Visa, le ministre en colère

Le journaliste de fcbk fm, Ali Mkouboi venu en France pour filmer le mariage de l’enfant du ministre des sport, Djaffar Allaoui alias Sarkozy a décidé de rester en France. Et oui il a saisi sa chance et selon une source proche du ministre des sports, Sarkozy est très en colère et se dit très déçu.

Ali Mkouboi a été mandaté par Sarkozy pour venir en France filmer le mariage de son enfant et avait promis au ministre de rentrer aux Comores. Mais le journaliste a décidé de rester en France. Selon une source ministérielle, une délégation de Vouvouni est allée voir le ministre pour lui demander de le pardonner. Le ministre aurait pris l’engagement personnel auprès de l’ambassadeur de France que le journaliste Ali Mkouboi ne restera pas en France mais cause perdu.

Nous souhaitons une bonne installation en France au journaliste et confrère Ali Mkouboi

Please follow and like us: