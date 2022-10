Alerte info : plusieurs blessés graves dans un accident

Une voiture finit sa course contre un arbre de Cythère l’après-midi de ce lundi 31 octobre

à Hamabawa, Pomoni, sur l’île d’Anjouan.

Le drame a fait 4 blessés dont un grave, en la personne du chauffeur, selon nos informations

En provenance de Vuwani, le véhicule

dépasse un pont avant que Bera, le conducteur

originaire de Sima n’en perd le contrôle. Le taxi

dérape, quitte la route principale et se heurte violement de front au tronc, a-t-on appris.

Les personnes qui se trouvaient dans les environs ont été alerté par le terrible choc. Elles ont accouru pour porter secours aux victimes. Lesquelles sont transportées vers l’hôpital de Pomoni, d’après notre informateur.

Dhoulkarnaine Youssouf.

