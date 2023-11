Alerte info : Le capitaine Soilahou identifié comme le donneur d’ordre par le témoignage de Nazra au Palais de Justice de Moroni

Ce samedi 11 novembre, le Palais de Justice de Moroni a été le théâtre d’un témoignage crucial dans l’affaire de la présumée pyramide de Ponzi orchestrée par Nazra Saïd Hassani. Accusée d’avoir mis en place un système financier frauduleux, cette jeune trentenaire aurait fait perdre plus de 2,5 milliards de francs comoriens à de multiples investisseurs. Le témoignage a pointé le capitaine Soilahou Soidiki Mbapandza comme le donneur d’ordre de Nazra. Soilahou est un proche de Belou et du ministre de l’intérieur. Le site Comoresinfos a des preuves des échanges entre Nazra et le capitaine Soilah.

Pour rappel le concept de pyramide de Ponzi, connu pour rémunérer les investissements des clients en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs, a fait de nombreuses victimes. Les pertes varient en fonction du profil des investisseurs, mais l’impact financier est significatif. L’éclatement de l’affaire a été déclenché par les réclamations croissantes des victimes, réalisant la tromperie dont elles étaient victimes.

La situation se complexifie davantage avec l’identification de Soilahou Soidiki Mbapandza en tant que présumé donneur d’ordre. Ces développements marquent une étape cruciale dans cette affaire où la vérité commence à émerger. Les autorités judiciaires et les parties impliquées poursuivent leurs investigations pour élucider complètement cette fraude financière dévastatrice. Le capitaine Soilahou avait lui-même procédé à l’arrestation de Nazra et avait diffusé les images dans son média CMM.

