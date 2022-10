Alerte info: L’actrice Salma a été empêchée de prendre l’avion

Le sort s’acharne contre l’actrice Salma mais cette fois c’est de sa faute. Heureuse de se rendre à Paris, la petite star s’est rendue en retard aujourd’hui pour prendre son vol pour Paris. Mais ce n’est pas tout

Salma avait peut-être oublié ses lunettes mais dans sa réservation de son billet la date de retour a dépassé largement la date qui figure sur son Visa c’est à dire elle a dépassée sur son billet les jours qui lui sont acceptés pour rester en France. Avec son billet actuel, elle serait en situation irrégulière en France.

Salma ne pourra pas assister à la projection de son film ce week-end à Paris. Elle devra changer de date de retour aux Comores.

