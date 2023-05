Alerte info : Azali a cédé, trahit les Comoriens en acceptant l’expulsion de ses concitoyens de Mayotte

Le ministre de l’Intérieur français , Gérald Darmanin, a annoncé lors de la séance des questions au gouvernement que la situation entre la France et les Comores avait été débloquée grâce aux négociations diplomatiques menées par Emmanuel Macron avec le président comorien Azali Assoumani. Cette déclaration fait suite à la question d’Estelle Youssouffa, qui souhaitait savoir si les Comores allaient enfin permettre les reconduites à la frontière des migrants comoriens présents à Mayotte.

Gérald Darmanin a répondu par l’affirmative en précisant que les éloignements allaient reprendre, les Comores ayant donné leur accord ce midi. Cependant, cette annonce est loin de faire l’unanimité auprès des Comoriens et des défenseurs des droits de l’homme.

En effet, le président Azali Assoumani a accepté l’expulsion de ses concitoyens de Mayotte, ce qui est une trahison envers son peuple et la Constitution comorienne. Les Comores considèrent Mayotte comme faisant partie intégrante de leur territoire et revendiquent sa souveraineté depuis des décennies. Accepter l’expulsion de ses propres citoyens revient à renoncer à cette souveraineté et à légitimer l’occupation française de l’île.

De plus, les comoriens présents à Mayotte sont souvent victimes de discriminations et de traitements inhumains. Au lieu d’accepter leur expulsion, le président Azali Assoumani devrait plutôt œuvrer pour la protection de ses concitoyens et leur garantir un traitement digne et respectueux de leurs droits.

L’annonce de la reprise des éloignements de migrants comoriens à Mayotte est une nouvelle préoccupante pour ceux qui défendent les droits de l’homme et la souveraineté des Comores. La trahison du président Azali Assoumani envers son peuple et la Constitution comorienne est inacceptable et doit être dénoncée avec force.

Soibah Said, journaliste comoresinfos