Alerte info / Aéroport de Moroni : le personnel en grève contre leur DG, mobilisation au palais de justice

En direct, les employés de l’aéroport de Moroni sont actuellement au palais de justice pour soutenir leurs collègues en attente d’être auditionnés. Cette mobilisation fait suite à un conflit du travail qui oppose le personnel de l’AIMPSI à leur directeur général.

Les manifestants contestent ouvertement la gestion de leur DG et réclament son départ. Ils estiment que la situation ne peut plus durer et qu’il est temps d’agir pour améliorer leurs conditions de travail.

Le délégué principal du personnel, Wallace, a également été convoqué et doit être entendu. Les agents de l’AIMPSI s’interrogent sur la nécessité de la présence de la gendarmerie dans cette affaire, alors qu’aucune violence physique ni matérielle n’a été commise.

Ils demandent également pourquoi le ministère de l’emploi et l’inspection du travail ne sont pas impliqués dans cette médiation, qui concerne un conflit du travail.

La direction de l’aéroport devrait faire connaître sa position d’ici lundi. En attendant, les employés de l’AIMPSI continuent de se mobiliser pour faire entendre leur voix et obtenir des réponses à leurs interrogations.