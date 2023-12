Alerte épidémique : La fièvre de la Vallée du Rift suspectée aux Comores

**Article :**

Face à l’épidémie mystérieuse qui sévit aux Comores, les autorités sanitaires ont pris des mesures proactives. Des réactifs, importés de l’île de la Réunion, sont arrivés à Moroni pour déterminer la nature précise de cette épidémie. Le processus de séquençage, essentiel pour comprendre et combattre efficacement la maladie, sera effectué par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, la pêche et l’environnement (Inrape).

Les hôpitaux du pays ont observé des tendances diverses cette semaine. D’un côté, certains établissements, comme la clinique privée du Dr Salim Issa, ont signalé une baisse du nombre de patients présentant des symptômes de la fièvre de la Vallée du Rift. Selon le Dr Faouzouz Ben Aboubacar, épidémiologiste, les cas récents semblent moins sévères.

Cependant, la situation est alarmante à l’hôpital de Hombo. Le service de pédiatrie est sous pression, accueillant un nombre croissant d’enfants souffrant de fièvre, vomissements, diarrhée et toux fébrile. Curieusement, les adultes ne semblent pas affectés par ce syndrome grippal.

Le Dr Faouzouz Ben Aboubacar avait déjà évoqué, dans notre édition du 13 décembre, des suspicions concernant la fièvre de la Vallée du Rift. Ces inquiétudes persistent, d’où l’importance du séquençage pour confirmer la nature de l’épidémie.

Cette situation met en lumière l’importance d’une réponse sanitaire rapide et efficace. Alors que la communauté médicale des Comores s’efforce de comprendre et de contenir cette menace, la vigilance reste de mise. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer la nature de l’épidémie et la meilleure façon de protéger la population.

ANTUF Chaharane