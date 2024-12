Alerte Cyclone : CHIDO pourrait frapper les Comores ce samedi

L’archipel des Comores se prépare à faire face à une menace cyclonique majeure. Le cyclone intense CHIDO, qui a déjà causé des ravages à Agalega, pourrait s’approcher dangereusement des Comores ce samedi. Les habitants sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger face à ce phénomène extrême.

Selon les dernières prévisions du Centre Météorologique Régional Spécialisé (CMRS) de La Réunion, le cyclone CHIDO pourrait passer au sud-est de Mayotte en journée de samedi, avec un risque d’impact direct pour l’archipel des Comores estimé entre 20 % et 40 %. Cette trajectoire, si elle se confirme, expose les Comores à des vents violents, des pluies torrentielles et une possible montée des eaux. Les autorités locales appellent les habitants à suivre de près l’évolution de la situation et à respecter les consignes de sécurité.

Les Comoriens sont invités à sécuriser leurs habitations, à éviter les zones à risque telles que les littoraux et les cours d’eau, et à préparer des provisions d’urgence en cas de perturbations majeures.

CHIDO, classé parmi les cyclones les plus violents de cette saison, a atteint une intensité remarquable. Ce jeudi matin, il générait des rafales près de l’œil atteignant 295 km/h, avec une pression centrale de 935 hPa. Ce système de petite taille, mais extrêmement concentré, est particulièrement dangereux. Sa progression vers l’ouest à une vitesse moyenne de 19 km/h le rapproche inexorablement des Comores, suscitant une inquiétude croissante.

Avant de menacer les Comores, CHIDO a frappé l’archipel d’Agalega, où il a causé des dégâts considérables. Les rafales ont atteint 250 km/h, détruisant probablement de nombreuses infrastructures. Cet épisode met en lumière l’extrême dangerosité de ce cyclone et l’urgence pour les Comores de se préparer à un éventuel impact.

Les autorités comoriennes, en coordination avec l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACM) et Météo-France Mayotte, exhortent la population à :

Suivre les bulletins météo officiels et les consignes des autorités.

Éviter les déplacements non essentiels, notamment vers les zones côtières ou à risque.

Préparer des kits d’urgence, comprenant eau potable, vivres, médicaments et lampes de poche.

Sécuriser les habitations, notamment les fenêtres et toitures, pour limiter les dégâts.

Alors que CHIDO poursuit sa trajectoire vers le Mozambique, prévu pour dimanche, les prochaines heures seront cruciales pour les Comores. Les habitants doivent rester mobilisés et prêts à réagir rapidement en cas de dégradation des conditions climatiques.

En ces moments d’incertitude, la prudence et l’anticipation seront les meilleurs moyens de minimiser l’impact de ce cyclone intense.

ANTUF Chaharane