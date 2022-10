Alerte arnaque : Ortega live lance une cagnotte pour une personne décédée

Les cagnottes en ligne sont devenues un business dont les influenceurs utilisent pour se faire de l’argent. Parce que sur chaque somme récoltée, ils prennent selon nos informations 10% ou 20% que ça soit les Foundhi, les médias qui font de l’humanitaire. La chaîne ortega live a lancé une cagnotte pour une personne décédée depuis plus de 2 ans. Aucune vérification n’a été faite mais l’opportunité de se faire de l’argent s’est présentée et le média a saisi l’occasion pour lancer la cagnotte et se faire de l’argent au passage. Heureusement que le directeur général Abdou Hassane a interpellé par une femme et il a retiré la cagnotte. On ne sait pas s’il va rembourser les personnes qui ont déjà donné de l’argent

Please follow and like us: 20 97 87 20