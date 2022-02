Al Camar Loge proposerait des prostituées malgaches à leurs clients

Inauguré par le mufti de la république depuis l’année dernière, l’hôtel Al Camar Loge, sis à Ndzaouze dans le nord de la grande-Comores, proposerait des prostituées venues de l’île de madagascar à leurs clients fidèles. L’information est publiée dans la presse digitale comorienne depuis la semaine dernière.



Selon un client qui a déjà bénéficié ce service, ces jeunes filles sont arrivées de Madagascar depuis plusieurs mois. Elles sont logées et nourries au sein de l’hôtel. Si la prostitution reste une activité illégale aux Comores, il est aussi important de rappeler que ” ces travailleuses ” du sexe ne sont déclarées nulle part. Elles ne paient pas d’impôts : ” il est vrai que ce service est proposé dans notre établissement mais, ce n’est pas non plus un crime. Tous les hôtels du monde en tier propose ce genre de service “, défend un employé de la boite.