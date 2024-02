Aide cruciale pour la lutte contre le choléra : L’Unicef aux Comores se joint à l’effort national

Samedi dernier, au ministère de la santé des Comores, l’Unicef a apporté un soutien essentiel dans la lutte contre le choléra. En présence de la ministre de la santé, Loub Yakouti Zaidou, ainsi que d’autres partenaires de santé tels que la Croix-Rouge et l’OMS, un lot de matériel a été remis pour aider plus d’une centaine de familles touchées par cette maladie. Ce lot comprend notamment des médicaments préventifs, des gels et des désinfectants, visant à renforcer les mesures de prévention au sein des populations les plus vulnérables.

Cette aide témoigne de l’importance de la collaboration dans la lutte contre les crises sanitaires et marque une étape significative dans les efforts visant à contenir et à mobiliser contre le choléra.

