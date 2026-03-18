Aïd el-Fitr : la Grande Mosquée de Paris fixe la fête au vendredi 20 mars

La fin du mois de ramadan est désormais officielle en France. La Grande Mosquée de Paris a annoncé que l’Aïd el-Fitr sera célébré le vendredi 20 mars, après un mois de jeûne débuté le 18 février. Réunie lors de la Nuit du Doute ce mercredi 18 mars, la commission religieuse, en concertation avec plusieurs fédérations musulmanes, a constaté l’impossibilité d’observer le croissant lunaire.
Le ramadan comptera donc 30 jours. Cette décision s’appuie à la fois sur les observations et les données astronomiques. L’Arabie saoudite a également confirmé la même date, assurant une concordance pour cette fête majeure.
IBM
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