Agriculteurs comoriens : Le directeur de Mersat Al Hkaleej vous offre des semences gratuites pour vous développer.

Toihirdine Allaoui, directeur du centre Mersat Al Hkaleej, œuvre pour la restauration et la promotion des plantes locales aux Comores, telles que le vétiver, le bigaradier, le romarin, la combava et le basilic. Allaoui appelle les autorités et les professionnels à soutenir le secteur de la production de plantes et d’huiles essentielles et suggère la création de partenariats mondiaux.

Le centre Mersat Al Hkaleej distribue gratuitement des semences aux propriétaires de terrains pour encourager les Comoriens à se lancer dans ce secteur. Le centre détient plusieurs variétés de plantes, dont 48 000 pieds de vétiver prêts à distiller, et a déjà commencé la récolte. L’objectif est d’éviter toute rupture de stock de vétiver pour les 25 prochaines années et d’exporter d’autres plantes d’ici 2026.

Cependant, la distillation des plantes est entravée par le manque d’alambics. Des équipements ont été commandés, mais leur livraison est attendue. Les plantes ont diverses utilisations, notamment en parfumerie, cosmétique, alimentation et médecine.

Le centre prévoit de transformer localement 70% de ses produits à des fins cosmétiques et d’exporter les 30% restants, créant ainsi des emplois. Allaoui souligne l’importance d’un marketing adapté pour répondre à la demande et développer le secteur.

