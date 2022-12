Les notables de la ville de Mitsoudjé ont refusé la célébration du grand mariage d’une militante du Daoula ya haki. Nassifat Ahamada n’a pas célébré son grand, elle lui est reprochée d’avoir insulté la notabilité de sa ville lors de manifestations contre régime d’Azali. Les réactions en faveur de la jeune femme se multiplient.

