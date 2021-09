Affaire Mabedja : Les “jviens” libérés mais pas les pauvres “jreste” qui moisissent en prison

L’injustice est la règle aux Comores, oui vous ne rêvez pas, notre pays est ainsi. Farahane et Chamoun ont été arrêtés avec d’autres camarades du même combat comme Elhad et Massoundi mais ces derniers restent en prison alors que les Jeviens qui ont des avocats sont libérés.

Pourquoi une telle injustice ? Elhad et Massoundi sont toujours en prison pour les mêmes raisons qui avaient maintenu Farahane et Chamoun en prison. Pourquoi les autres 14 personnes arrêtées à cause de la manifestation pacifique sont-elles maintenu en prison ?

La justice comorienne n’a donné aucune explication sur le maintien en prison de certains manifestants.

Désormais seuls les villages et les villageois peuvent faire pression pour une possible libération. Comme c’était le cas avec maître Karobwé.