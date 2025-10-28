Affaire Ibrahim Mzé : révélations, isolement et fracture au sein de la mouvance présidentielle

Les récentes révélations du journaliste Oubeidillah Mchangama, de la radio FCBK FM, provoquent un véritable séisme politique au sein de la mouvance présidentielle.

Au centre de la controverse : Ibrahim Mzé, le gouverneur de Ngazidja, longtemps considéré comme un allié fidèle du pouvoir et un proche du fils du président Azali Assoumani.

Des propos explosifs attribués à ses proches

Selon le journaliste, ce ne serait pas directement Ibrahim Mzé, mais certains de ses proches, qui auraient tenu des propos jugés graves à l’égard du chef de l’État.

Ils auraient affirmé que « ceux qui s’opposent aujourd’hui à Ibrahim Mzé ignorent qu’après la mort du président Azali, c’est lui qui prendra le pouvoir, et que le moment venu, il se vengera de ceux qui l’ont combattu ».

Toujours selon la même source, ces proches auraient même ajouté que les futurs dirigeants appelés à gouverner avec Ibrahim Mzé dans une telle éventualité sont déjà identifiés.

Ces déclarations, largement commentées en coulisse, auraient fini par parvenir aux oreilles du président Azali, provoquant un froid profond entre lui et le gouverneur, malgré des apparences de loyauté maintenues en public.

Des preuves existeraient, selon le journaliste

Dans sa vidéo, Oubeidillah Mchangama précise que les preuves de ces propos existent réellement.

Il parle de messages et d’enregistrements audio qui confirment, selon lui, la véracité des informations qu’il détient.

Cependant, le journaliste affirme que « le moment n’est pas encore venu de tout révéler », laissant entendre que d’autres révélations viendront dans les prochains jours, ce qui pourrait relancer l’affaire et accentuer la crise au sein du pouvoir.

Une relation fragilisée et un gouverneur isolé

Autrefois perçu comme un pion stratégique du pouvoir à Ngazidja, Ibrahim Mzé se retrouve aujourd’hui isolé.

Le journaliste souligne que le gouvernement central ne lui aurait pas accordé les financements nécessaires au bon fonctionnement du gouvernorat, le plaçant dans une situation financière délicate.

Privé de moyens, il aurait du mal à gérer efficacement son administration, notamment à rémunérer les collaborateurs et soutiens politiques qu’il avait lui-même recrutés après son élection.

Cette situation accentuerait son affaiblissement politique et l’éloignerait davantage du pouvoir central.

Des rivalités anciennes au sein du CRC

Oubeidillah Mchangama rappelle également qu’Ibrahim Mzé a été au cœur de plusieurs tensions internes dans le passé, notamment dans les conflits ayant opposé l’ancien ministre des Finances Chaihane et Omar Mgomri, figure historique du CRC.

Ces différends ont laissé des traces : le gouverneur compterait désormais de puissants ennemis au sein même de la mouvance présidentielle.

Réunion secrète et menaces

Selon les informations du journaliste, une réunion secrète aurait récemment eu lieu entre plusieurs grands sages du CRC, dont l’objectif serait de préparer la destitution du gouverneur de Ngazidja.

En réaction, Oubeidillah Mchangama affirme avoir reçu des menaces de la part de proches d’Ibrahim Mzé, après avoir rendu cette affaire publique sur les ondes de FCBK FM.

ANTUF Chaharane