Affaire homosexuelle : Oumouri (Papiza) hospitalisé

En détention provisoire depuis le 24 mai 2022 à la maison d’arrêt de Moroni, Oumouri Kari, auteur et acteur dans une vidéo homosexuelle est actuellement hospitalisé. Il serait malade et hospitalisé à l’hôpital du Docteur Ada.



L’auteur de la vidéo homosexuelle n’a jamais donné le nom de son amant de la vidéo qui a fait le buzz dans les réseaux sociaux. Oumouri kari devenu célèbre grâce à son slogan Papiza lors de sa relation sexuelle avec un homme avait demandé la liberté provisoire de T.A qui a été rejetée le 9 juin selon son avocat. Il risque deux ans d’emprisonnement et 600 euros d’amende selon l’article 300 du code pénal « tout acte de caractère sexuel contraire aux mœurs ou contre nature sera puni de six mois à deux ans [NDLR : d’emprisonnement] et d’une amende de 100 000 à 300 000 franc comoriens ».

Aucune information sur les raisons de son hospitalisation, on ne sait pas s’il était agressé sexuellement en prison ou pas ou si c’est juste une maladie