Affaire Hikima Ahamada : La mère du suspect réclame la peine capitale pour son fils.

Dans une tournure inattendue de l’affaire tragique de l’assassinat d’Hikima Ahamada Hamada, la mère du principal suspect, connu sous le nom de Mikiro, a exprimé son souhait que son propre fils soit condamné à la peine de mort.

Le 1er février 2025, le corps sans vie d’Hikima Ahamada Hamada, employée de l’agence de transfert d’argent RIA, a été découvert. Les investigations ont rapidement conduit à l’arrestation de Mikiro, son chauffeur habituel, qui a avoué le crime. Selon ses déclarations, il aurait d’abord aspergé la victime de gaz lacrymogène avant de l’étrangler. Dans un dernier élan de lucidité, Hikima aurait supplié son agresseur : « Ne me fais pas de mal, ma mère ne va pas aimer ça. » Des mots déchirants adressés à un homme que sa famille considérait comme un proche.

Dans une interview émouvante accordée à un journaliste, la mère de Mikiro a exprimé sa profonde douleur et sa colère. Elle a décrit la victime comme une fille pour elle, une jeune femme qui était partie étudier et était revenue au pays paisiblement. Évoquant les liens étroits entre sa famille et celle d’Hikima, elle a déclaré en larmes : « Je ne pleure pas pour mon fils, mais pour la victime. »

Interrogée sur ce qu’elle pense être la suite appropriée des événements, elle a répondu avec fermeté qu’elle souhaitait que son fils soit condamné à mort. Elle a ajouté qu’elle ne voulait pas qu’il reste en prison avec la possibilité d’une libération ultérieure.

Cette déclaration souligne l’ampleur de la tragédie qui a touché deux familles autrefois proches, et reflète la profondeur du chagrin et du sentiment de trahison ressentis par la mère du suspect.

Said Hassan Oumouri