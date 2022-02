Affaire Faina : L’audience prévue ce matin reportée sine die

La raisons de ce report, selon une source du tribunal, est due au retard enregistré pour convoquer les témoins dans cette affaire. Du côté, des avocats de la partie civile, le délai entre le jour de la convocation et de l’audience “reste très court”. Cette affaire va être jugée devant la chambre criminelle pour mineurs car les auteurs présumés dans cette affaire sont des mineurs respectivement âgés de 15 et 14 ans.

Prévue aujourd’hui, l’audience de jugement de l’affaire de viol et de meurtre présumés de la petite Faina Rahim, 5 ans, violée et tuée le 5 mai 2020, a été reportée à une autre date qui va incessamment être communiquée aux avocats constitués dans le dossier. Cette information a été recueillie, hier matin au parquet de Moroni. La raison de ce report selon une source du tribunal, est due au retard enregistré pour convoquer les témoins dans cette affaire. Les avocats de la partie civile, invités à se présenter au parquet hier matin pour retirer leurs convocations. Me Fahardine Mohamed Abdoulwahid, un des avocats qui assurent la défense de la victime, laisse entendre que “le délai entre le jour de convocation et d’audience est très court et je l’ai fait savoir au parquet”.

Dans son intervention, Me Fahardine Mohamed Abdoulwahid a soutenu qu’il n’aura pas assez de temps pour se préparer. “Il s’agit d’une affaire criminelle, une audience pareille, qui doit être tenue devant la chambre correctionnelle demande du temps de préparation, elle ne se tient pas en moins de 24 heures”, a-t-il déclaré.

La chambre criminelle pour mineurs

Au sujet de ce temps de préparation, l’avocat de Faina Rahim avance que ce délai est important dans la mesure où les accusés dans cette affaire ne cessent de changer de version à tout moment. De son côté, Me Mohamed Nassur Ali Said se penche sur la question du retard constaté dans la convocation des témoins. Selon lui, “la durée de moins de 24 heures entre la convocation et la tenue de l’audience ne colle pas. Il s’agit d’une affaire qui était en instruction, les avocats ont largement eu le temps de se préparer”.

Cette affaire va être jugée devant la chambre criminelle pour mineurs car les auteurs présumés dans cette affaire sont des mineurs respectivement âgés de 15 et 14 ans.

Devant cette juridiction, ces principaux accusés vont être jugés pour les fait d’agression sexuelle et viol ayant entrainé la mort de sa victime tant dis que le co-auteur, âgé de 14 ans est poursuivi pour non dénonciation d’un crime et complicité présumées.Rappelons également que lors de l’instruction du second degré, l’affaire a été jugée le jeudi 6 janvier et prévue d’être délibéré cinq jours après, le mardi 11 janvier.A cette date, la juridiction a procédé au rabat du délibéré et a rouvert les débats devant une chambre de mise en accusation autrement composée.

Mariata Moussa/ Alwatwan