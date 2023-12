Affaire Fahad : Le gouvernement interdit une marche pacifique

Le refus du gouvernement d’autoriser une marche pacifique après la tragique perte de Fahad, un jeune supporter des Coelacanthes , victime d’un tir de balle provenant d’un militaire, soulève des préoccupations majeures quant à la liberté d’expression et au droit de rassemblement. Cette interdiction suscite légitimement des interrogations sur la transparence et la responsabilité des autorités face à ce crime. Le président des supporters des verts avait appelé à une marche ce 2 décembre pour rendre hommage à Fahad et demander justice.



