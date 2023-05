Affaire d’agressions sexuelles présumées à l’Ortc : Des journalistes convoqués devant la justice

Trois journalistes comoriens, Andjouza Abouheir, Abdallah Mzembaba et Oubeidillah Mchangama, sont convoqués devant le tribunal de première instance de Moroni le jeudi 25 mai. Ils seront jugés pour atteinte présumée à l’honneur de Hablani Assoumani, cadre de l’Office de radio et télévision des Comores (Ortc). Cette affaire découle de la diffusion de présumées agressions sexuelles à l’Ortc, dont seraient victimes des journalistes de la chaîne publique.

Les faits remontent au 17 janvier dernier, lors des vœux de nouvel an de la presse. Andjouza Abouheir, vice-présidente du Syndicat national des journalistes comoriens (Snjc), a interpellé le président Azali Assoumani concernant des cas d’attouchements présumés non consentis perpétrés par un supérieur de l’Ortc sur des jeunes femmes subordonnées hiérarchiquement. Bien que le nom de l’individu en question n’ait pas été mentionné, ces révélations ont suscité un scandale et ont été relayées par plusieurs médias, dont Radio France internationale (Rfi), via son correspondant à Moroni, Abdallah Mzembaba.

Le lendemain, Oubeidillahi, journaliste de Fcbk Fm, a consacré une émission à ce dossier, ce qui a conduit à faire connaître l’affaire de Hablani Assoumani. Le directeur opérationnel de l’Ortc estime avoir été diffamé par les propos tenus lors de cette émission. Bien que la direction de l’Ortc ait choisi de ne pas déposer plainte, Hablani Assoumani a maintenu la sienne.

Les journalistes mis en cause ont nié les accusations portées à leur encontre, affirmant n’avoir jamais mentionné le nom de l’auteur présumé des agressions. Le bureau du Snjc, sollicité pour un commentaire, a refusé de s’exprimer en raison de l’affaire étant en cours d’instruction.

L’affaire des agressions sexuelles présumées à l’Ortc a donc refait surface avec la convocation des trois journalistes devant le tribunal. Leur comparution prévue pour le 25 mai permettra d’examiner les éléments de l’affaire et de décider des suites à donner.

Mohamed Youssouf