Aéroport de Mayotte fermé : Air Austral annule ses vols jusqu’au 31 décembre

La fermeture de l’aéroport Marcel Henry de Mayotte est prolongée jusqu’au mardi 31 décembre 2024, en raison des dégâts causés par le cyclone CHIDO. Cette mesure impose à la compagnie Air Austral de suspendre l’ensemble de ses vols depuis et vers l’île.

Air Austral invite ses passagers à ne pas se rendre à l’aéroport et à contacter son service client ou leur agence de voyage pour gérer leurs réservations. Consciente des perturbations engendrées, la compagnie a déployé des mesures commerciales spécifiques, incluant des modifications de voyage sans frais, des reports, et des remboursements intégrals selon les procédures habituelles.

Face à l’urgence, Air Austral s’est mobilisée pour assurer le pont aérien mis en place par les autorités. Depuis le 16 décembre, elle opère plusieurs rotations quotidiennes entre La Réunion et Mayotte pour acheminer des produits essentiels, transporter du personnel médical et organiser des évacuations sanitaires. La liste des passagers autorisés et les priorités de transport sont strictement encadrées par l’État.

