Acte xénophobe et irresponsable commis par un officier Supérieur de la gendarmerie qui a agi à son nom personnel et non dans le compte du corps qu’il appartient.

Cette maison a été construite à Iconi dans la propriété de Salim Djabir, ex-president de l’Assemblée Nationale par l’initiative de l’un de ses héritiers.

Malgré la décision définitive de la justice, la nuit du 31/08/21, un officier Supérieur de la gendarmerie accompagné des bandits manifestement ivres l’ont illégalement démolie sous les yeux attentifs des voisins.

Devant une telle situation, je demande à la communauté mohelienne de la grande comore de ne pas répondre à cette provocation et de continuer à faire confiance à la justice car dans un Etat de droit, personne n’est au-dessus de la loi.

Que dieu lui pardonne ses péchés et lui placer sur le chemin de la droiture.

Soilihi Mahamoud, ancien procureur