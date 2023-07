Achmet revient aux Comores malgré les risques et envisage de porter plainte contre Kiki et Fakri

Dans un geste audacieux et courageux, Achmet Said Mohamed, ancien candidat à la présidentielle, retourne aux Comores malgré les menaces et les risques qui pèsent sur lui. Fuyant son pays en 2019 pour échapper à une milice qui le recherchait « mort ou vif », Achmet s’était réfugié à Paris où il était devenu un réfugié politique. Un retour qui suscite à la fois admiration et inquiétude, mais l’ancien candidat reste déterminé à défendre ses convictions et à faire face au régime d’Azali Assoumani.

Ce samedi 29 juillet 2023, Achmet a pris l’avion en direction des Comores, où il est prévu qu’il arrive ce dimanche. Dans une interview accordée à comoresinfos et d’autres médias, il a révélé qu’il revient aux Comores après avoir obtenu des garanties de la communauté internationale. Il n’a pas hésité à annoncer son intention de porter plainte contre l’ancien ministre de l’intérieur, Mohamed Daoud, ainsi que contre le ministre actuel, Fakri Mradabi. Il les accuse d’avoir envoyé illégalement des militaires chez lui pour le chercher.

En effet, depuis l’élection d’Azali Assoumani en 2019, le climat politique en Union des Comores est tendu, avec des arrestations fréquentes et des tensions persistantes entre le gouvernement et l’opposition. Achmet, en tant que membre éminent de l’opposition et de son mouvement Hury, avait été contraint de fuir pour sauver sa vie et continuer son combat pour la démocratie et les droits de l’homme.

Pour Achmet, revenir aux Comores est un acte d’espoir, qui témoigne de sa volonté inébranlable de lutter pour les droits de l’homme et la justice dans son pays d’origine. Malgré les défis qui l’attendent, il n’a pas peur de la justice comorienne et reste déterminé à faire entendre sa voix pour un avenir démocratique et respectueux des droits fondamentaux aux Comores.

Misbah Said