Accusations d’inceste : Le journaliste Abilissi en garde à vue, une plainte déposée contre lui

Une plainte déposée par une jeune femme de 19 ans met en cause le journaliste Abilissi pour diffamation et calomnie envers Kalmlas, son père et journaliste de renom.

Le journalisme est secoué par une affaire particulièrement troublante. Le journaliste Abilissi, connu pour ses prises de position controversées, a été placé en garde à vue suite à une plainte déposée contre lui par une jeune femme de 19 ans. Cette dernière l’accuse d’avoir diffamé son père, Kalmlas, lui-même journaliste renommé chez Comores Actualités, en l’accusant d’inceste.

Les événements ont commencé lorsque Abilissi a dit des paroles incendiaires dans lequel il prétendait que la jeune femme avait eu des relations incestueuses avec son père, Kalmlas. Des propos mensongers largement partagés sur les réseaux sociaux, suscitant un tollé général et entraînant des conséquences désastreuses pour toutes les personnes impliquées.

La jeune femme, dont l’identité a été préservée, a rapidement réagi en déposant une plainte formelle contre Abilissi pour diffamation et calomnie. Elle a fermement nié les accusations portées à son encontre, les qualifiant de mensongères et de destructrices. La plainte a été prise au sérieux par les autorités compétentes, conduisant ainsi à la garde à vue du journaliste. Abilissi risque gros car la famille de la jeune fille de 19 ans va également faire une prière ce samedi.

Soibah Said