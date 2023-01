Accusations contre L’ambassade de France aux comores

L’Ambassade de France en Union des Comores a condamnée avec fermeté les accusations mensongères et diffamatoires portées contre l’Ambassadeur de France aux Comores, SEM Sylvain Riquier, par le biais d’une pétition diffamatoire qui circule dans les réseaux sociaux et dont les auteurs se sont réfugiés dans l’anonymat.

Les autorités comoriennes, par la voix du ministère des affaires étrangère affirme qu’elles mettrons tout en œuvre pour identifier et traduire en justice les auteurs de cette pétition et leurs complices.

Une enquête préliminaire a été ouverte pour déterminer l’origine de ces accusations. Les résultats de cette enquête ont démontré que ces accusations ont porté sur une rencontre de football organisée le 11 janvier dernier à Mirontsi sur l’île d’Anjouan. Les organisateurs de ce match ont présenté des excuses et ont déclaré n’avoir jamais évoqué l’Ambassade de France ni l’Ambassadeur Sylvain Riquier, dans leurs déclarations.



Le Gouvernement des Comores ont exprimé leurs solidarité avec l’Ambassadeur de France et réaffirme leurs volonté de protéger le respect des diplomates et des chancelleries ainsi que la sécurité des personnels diplomatiques sur le territoire comorien.

