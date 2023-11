Aby, révèle une situation énergétique préoccupante et répète les mêmes erreurs que ses prédécesseurs

Après un diagnostic approfondi mené auprès de la société d’électricité Sonelec, le nouveau ministre de l’Énergie, Ahamda Moussa Aby, a révélé une situation énergétique préoccupante aux Comores. Le constat est alarmant : un déficit énergétique impacte gravement l’économie nationale, entraînant des blackouts généralisés à travers le territoire. Bien que le ministre promette une solution immédiate, la question qui se pose est de savoir si l’acquisition de groupes électrogènes est la réponse la plus adéquate face à un problème énergétique persistant.

Le ministre se base sur la puissance totale attendue de 26,5 MW pour alimenter les trois îles des Comores. Cependant, la réalité actuelle est que seulement 18,44 MW sont effectivement disponibles. Ce déficit de 8,5 MW est la principale raison des délestages qui plongent le pays dans l’obscurité, affectant la vie quotidienne des citoyens et l’économie nationale.

La réponse du ministre à cette crise consiste à acheter 5 groupes électrogènes d’une puissance totale de 12,5 MW, qui devraient arriver dans les 10 à 15 jours. Cette décision est destinée à combler une partie du déficit énergétique. Toutefois, une question évidente se pose : est-ce là la solution la plus durable pour un pays qui bénéficie d’un ensoleillement constant ?

Les Comores jouissent d’un climat ensoleillé tout au long de l’année, ce qui soulève des interrogations sur l’absence de mesures à long terme pour exploiter cette source d’énergie naturelle. Investir dans des centrales solaires avec des panneaux photovoltaïques pourrait être une solution bien plus durable, propre et économique. Les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, offrent une alternative pour réduire la dépendance aux générateurs diesel et pour garantir une source d’énergie plus fiable à long terme.

Il est également pertinent de se demander si cette acquisition de générateurs électrogènes est motivée par des considérations politiques à l’approche des élections, plutôt que par une vision à long terme pour résoudre les problèmes énergétiques des Comores. L’histoire des Comores est marquée par une dépendance persistante aux groupes électrogènes, ce qui souligne l’urgence d’explorer des alternatives durables.

En outre, la révision des moteurs est évoquée, en vertu d’un accord avec le Maroc, mais cette action reste limitée par rapport à la transition vers des sources d’énergie plus propres et durables.

Le ministre annonce également la mise en marche du centre photovoltaïque de Mitsamiouli en décembre, produisant 3 MW, ce qui est un pas dans la bonne direction. Cependant, l’ensemble de la stratégie énergétique devrait être repensé pour garantir une solution à long terme qui réponde aux besoins énergétiques du pays de manière propre et durable.

Misbah Said