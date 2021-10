Abilissi est il un escroc? A-t-il voulu voler de l’argent ?

Ce n’est pas la première où Abilissi est accusé d’escroquerie. Il a été chassé d’Air Darassa après avoir été accusé d’avoir volé de l’argent par une femme handicapée. Il a nié les faits mais Air Darassa l’a exclu de son organisation. Cette fois ci, il est soupçonné d’avoir voulu récolter de l’argent en faisant croire que maître Karobwé avait besoin d’argent suite à sa disparition. Maître Karobwé s’est expliqué aujourd’hui et accuse Abilissi d’être manipulé et d’être animé par un chiffre d’affaires (l’argent). Maître Karobwé a demandé à Abilissi de ne plus utiliser son image. Regardez la déclaration de Maître Karobwé qui dit tout sur Abilissi