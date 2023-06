Abdoulwahab Ali Aziri, autrefois farouche opposant, choisit la CRC comme nouvelle voie.

La CRC renforcée par l’arrivée d’Abdoulwahab Ali Aziri : un pas décisif vers la victoire pour le parti au pouvoir. Cette décision d’Abdoulwahab Ali Aziri de rejoindre la CRC témoigne de sa maturité politique et de son engagement envers le progrès des Comores. Elle démontre également qu’au-delà des différences partisanes, il est possible de mettre en avant l’intérêt supérieur du pays pour réaliser des avancées significatives.

En effet, l’adhésion d’Abdoulwahab Ali Aziri à la CRC ne résulte pas seulement d’une volonté politique, mais aussi d’une évaluation minutieuse des actions et des plans de développement en cours dans le pays. Convaincu de la détermination de la CRC à faire évoluer les Comores, Aziri a décidé de mettre de côté les différences partisanes et de se concentrer sur l’objectif commun de développement du pays.





Lors de son discours, le nouveau membre du CRC a éclaboussé tout un public à travers son verbe, sa persuasion. Il a su conquérir le public en évoquant certains points. « La vérité, j’avais compris depuis un moment que la CRC est le parti idéal pour moi mais j’étais envieux et Dieu merci maintenant je ne le suis plus ». Avant d’ajouter » on m’avait ensorcelé mais je pense que le président MOUSTADRANE savait exactement les bonnes prières pour me guérir, il a pu les lire et je me suis sorti finalement ».

Le conseiller en communication du président de l’assemblée nationale à évoqué devant un parterre de membres du CRC, les raisons importantes de son adhésion et il compte travailler afin de montrer que son adhésion n’est pas anodine.

Comment les anciens membres du parti CRC vont l’accueillir sachant que Abdoulwahab n’est pas une personne lambda? Vont-ils lui laisser le pouvoir de travailler tranquillement sans lui mettre des bâtons dans les roues ?

L’avenir nous le dira

M.A.S