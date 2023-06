Abdou Soefo : De l’opposition à la candidature, un choix au service d’Azali »

Abdou Soefo, une figure politique notable aux Comores, a récemment fait une annonce qui a secoué la scène politique nationale. Ancien ministre et collaborateur proche du président Azali Assoumani de 1999 à 2006, Soefo a dévoilé sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Cette annonce a été faite lors d’un rassemblement à Ntsinimwashongo, où il a également officialisé son nouveau mouvement politique, « Tsasi ».

Soefo a cité la crise sociale et économique actuelle aux Comores comme l’une des motivations principales de sa candidature. Il a également exprimé des préoccupations concernant le non-respect des règles protocolaires et diplomatiques dans le pays et a critiqué le comportement de certains dirigeants d’entreprises d’État.

Après une pause dans sa carrière politique, Soefo a fait un retour en force en 2019 lors de l’élection du gouverneur de l’île de Ngazidja. Malgré sa défaite face à Mhoudine Sitti-Farouata, Soefo a continué à se positionner en opposition au pouvoir actuel, la Convention pour le renouveau des Comores (Crc), dont il a été le premier secrétaire général. Aujourd’hui, sa candidature à la présidence représente un choix stratégique qui pourrait bien être au service d’Azali Assoumani, son ancien allié.

ANTUF Chaharane