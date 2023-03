Abdallah Agwa dénonce le manque de courage et de compétence du président Azali dans une interview

Dans une interview exclusive sur notre chaîne Comores infos, Abdallah Agwa, journaliste militant et opposant au régime Azali, s’est livré pour la première fois depuis sa sortie de prison et la fin des festivités de son mariage coutumier. Devant plus de 2000 personnes en direct, il a déclaré que le président Azali était le plus faible de l’histoire des Comores.

Abdallah Agwa a justifié sa déclaration en expliquant que le président Azali manquait de courage, comme en témoigne sa fuite devant les mercenaires pour se cacher à l’ambassade de France en 1995. De plus, il a critiqué le manque de compétence du président dans la gestion du pays.

Malgré le contrôle du pouvoir qu’il exerce sur les mairies, les chefs de quartier, de village, les préfets, les militaires, l’appareil judiciaire, le parlement et le pouvoir coutumier. Mais aussi l’interdiction de toute expression politique dans l’espace public, l’emprisonnement de l’ex président Ahmed Mohamed Abdallah Sambi et la condamnation et l’exile l’ancien vice-président Mohamed Ali Soilih, chef de l’union de l’opposition. Bien qu’il est modifié aussi les lois et la constitution à son avantage, le président Azali n’a pas réussi à développer aucun secteur économique du pays ne serait ce que le secteur agricole.

Cette interview a été l’occasion pour Abdallah Agwa de dénoncer les manquements du régime en place et de réaffirmer sa position en tant qu’opposant au président Azali