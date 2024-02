À Moroni: Une fille de 12 ans retrouvée morte après un viol

Une terrible tragédie a frappé le quartier de Graphica, au sud de Moroni, avec la perte tragique une jeune fille de 12 ans originaire de Mohéli. Les détails horribles de sa mort ont profondément choqué.

La victime, dont l’identité n’a pas été divulguée par respect pour sa famille, aurait été agressée sexuellement alors qu’elle était occupée à faire la lessive. Son corps sans vie a été découvert jeté dans une citerne d’une profondeur d’environ 2 mètres 30.

L’indignation et la tristesse sont palpables dans le quartier et à Moroni, qui expriment leur consternation face à cet acte monstrueux. L’idée que de telles atrocités puissent se produire dans leur quartier a semé la peur et l’incertitude parmi les habitants.

Une enquête a été ouverte pour retrouver la personne qui a commis cet acte horrible.

Misbah Saïd