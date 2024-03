À la Réunion, les Maorais pointés du doigt comme les responsables de la délinquance

À La Réunion, la publication d’une pétition suscite une vive controverse, exacerbant les tensions liées à des questions d’identité et de discrimination. Un passant, témoignant de la situation, met en lumière une réalité complexe : des jeunes nés à Mayotte, mais ayant déménagé à La Réunion, se retrouvent au cœur d’un malentendu identitaire. Selon lui, ces jeunes, bien que non originaires de Mayotte au sens strict, sont perçus par les Réunionnais sans distinction, alimentant ainsi les incompréhensions et les conflits.

La polémique s’est intensifiée avec la réaction du Re-MaA, le Collectif Résistance Réunion Mayotte en Action. Dans un communiqué, ce collectif dénonce la pétition et les sentiments qu’elle véhicule, considérés comme racistes et discriminatoires. Le Re-MaA critique vivement l’attitude des élus qui, selon lui, ont longtemps ignoré ou minimisé les problèmes de discrimination et de racisme affectant ces communautés. Le collectif souligne l’ironie de la situation actuelle, où les problématiques autrefois confinées à Mayotte commencent à se manifester à La Réunion, et rejette fermement la stigmatisation envers Mayotte comme source des troubles.

Face à ces accusations et à la situation tendue, le Re-MaA se montre déterminé à prendre des mesures judiciaires pour lutter contre les propos discriminatoires, soulignant une volonté de combattre les préjugés et de promouvoir une coexistence harmonieuse entre les communautés de l’île Intense et de Mayotte. Cette affaire met en évidence les défis complexes liés à l’identité, à la migration, et aux préjugés, au sein d’un contexte insulaire déjà marqué par des dynamiques sociales et historiques particulières.

Saïd Hassan Oumouri