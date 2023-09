À la découverte d’Assoumani Saandi, candidat à la présidentielle de 2024.

Le futur candidat à l’élection présidentielle de 2024, Assoumani Saandi, a récemment dévoilé son programme lors d’une conférence organisée au Centre d’animation socio-culturelle de Mtsangani. Dans une interview accordée au journal national Al-Watwan, il a exprimé sa vision pour lutter contre le coût de la vie aux Comores.

Saandi propose 25 engagements axés principalement sur la réduction du coût de la vie. Il envisage d’investir dans six secteurs essentiels liés à la consommation alimentaire quotidienne des Comoriens, tels que la banane, les tubercules comme le manioc, la patate douce, l’igname, et la volaille.

Il a également souligné les défis auxquels le pays est confronté, notamment la corruption, un système éducatif défaillant, et un système de santé insuffisant qui oblige les citoyens à chercher des soins médicaux à l’étranger. Saandi est convaincu que la solution réside dans un leadership fort et compétent.

Outre les questions de santé et d’éducation, Saandi a exprimé sa préoccupation concernant l’énergie et l’eau. Dans son programme, il met l’accent sur la nécessité de moderniser les plateformes d’investissement, de créer un guichet unique pour les points d’approvisionnement, et d’investir dans des terminaux spécialisés pour la transformation locale des produits importés.

-ANTUF Chaharane