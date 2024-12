À Fomboni, des chantiers navals redéfinissent le transport maritime aux Comores

Au nord de Fomboni, sur la plage de Colas, trois chantiers navals illustrent le savoir-faire local et promettent de transformer le paysage maritime de l’archipel des Comores. Ces projets, portés par des artisans expérimentés âgés de 50 à 60 ans, démontrent une maîtrise artisanale remarquable, bien qu’acquise hors des cadres académiques traditionnels.

Le premier navire, d’une longueur de 15 mètres, sera bientôt prêt à naviguer avec une capacité de charge de 100 tonnes. Les deux autres, plus ambitieux, nécessiteront encore un à un an et demi avant leur mise à flot. Parmi eux, un navire de 300 à 600 tonnes appartient à Mohamed Ali Saïd, ancien gouverneur de Mwali et figure emblématique du secteur. Ce dernier est connu pour avoir déjà possédé les célèbres bateaux Mlezi 1, 2 et 3, qui ont marqué le transport maritime local.

Un autre chantier concerne la rénovation de l’Alliance des Îles, construit en 2001 et remis à neuf en 2011. Mohamed Ibrahim, mécanicien navigant depuis plus de 20 ans, dirige les travaux avec passion, héritée de son père. « La construction de bateaux est un savoir-faire familial que j’ai perfectionné à travers les années », confie-t-il, fier de son rôle dans ce projet.

Ces initiatives renforcent la connectivité maritime entre les îles et avec les régions voisines, facilitant la circulation des biens et des personnes. Cependant, les défis restent nombreux, notamment l’importation de matériaux.

