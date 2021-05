À Anjouan, ce jeune tabassé par la police ne peut uriner que par une sonde

Houssam Hamidi, un jeune de 25 ans originaire de Nyoumamilima ya Mboinkou qui vit à Ouani depuis 3 ans est victime de la violence policière érigée en règle en Union des Comores. Il a l’urètre bousillé à cause des coups de sabots reçus le mardi à 23 h en face de la maison familiale où il vit depuis qu’un des fils de cette famille de Ouani l’a convaincu de renoncer à l’aventure mahoraise au péril de sa vie et y rester travailler avec lui, apprend-on de Soilihi Kays, un activiste généralement bien informé. Ce mardi autour de 23h ,il reçoit un appel d’un ami originaire de Jimlime qui vit à Ouani lui informant qu’ il n’a rien mangé, alors Houssam lui a dit de se rapprocher de chez lui où il peut lui donner de quoi manger.

Et c’est pendant ce temps que la police nationale surgit et ramasse les deux jeunes à coups de poings, pieds et autres…et les jetant dans la voiture. Il est admis aux urgences le lendemain car dans impossibilité d’uriner. Au bloc, ils ont tenté de forcer une sonde par la voie urétrale mais en vain. Et le verdict tombe: il faut lui percer au niveau du bas ventre pour faire passer la sonde (voir photo ci-contre). Une pression terrible serait exercée par des éléments des forces de l’ordre auprès des médecins et le parquet de Mutsamudu afin de les obliger à faire comme dans l’affaire Bapale, c’est à dire trafiquer le certificat médical.