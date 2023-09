À 13 et 17 ans, ils ont conçu un robot et s’envolent pour la compétition en robotique à Singapour.

Pour la cinquième fois, les jeunes talentueux d’Imara Comoros se préparent à représenter les Comores à l’international, cette fois-ci au First Global Challenge à Singapour du 7 au 10 octobre. L’édition de cette année se concentre sur les énergies renouvelables, en particulier « l’hydrogène horizon ». Dans une interview exclusive accordée à La Gazette, ces jeunes, âgés de 13 à 17 ans, ont partagé leur passion pour la technologie et l’innovation. Ils ont conçu un robot capable de produire de l’eau à partir d’atomes d’hydrogène et d’oxygène.

Siradjidine Malzam, membre de l’équipe, a souligné l’importance du numérique dans le développement actuel : « La technologie, c’est l’avenir. Le futur hydrogène jouera un rôle crucial pour un monde durable. » Ces propos reflètent l’urgence pour les Comores d’investir davantage dans la formation numérique et l’intelligence artificielle. Les compétences dans ces domaines sont essentielles pour renforcer la compétitivité de tous les secteurs.

L’équipe d’Imara Comoros est déterminée à montrer que les Comores peuvent briller sur la scène mondiale, en particulier dans des domaines aussi avancés que la robotique. Ces jeunes incarnent l’espoir et l’ambition d’une nation prête à embrasser l’ère numérique.

ANTUF Chaharane