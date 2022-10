L’ancien vice-president Mamadou s’est envolé hier après-midi en France

À bord du Kenya airways, Mohamed Ali Soilih alias Mamadou serait actuellement en direction de la France depuis hier après-midi s’il ne serait pas déjà arrivé à l’heure où on écrit ces lignes. Mais on ignore pour les moments les raisons exactes de ce voyage. Selon une source concordante, il partait pour des soins, reste à confirmer dans les jours à venir.

Please follow and like us: