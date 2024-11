997 millions de francs pour la réhabilitation du lycée de Fomboni : un investissement dans l’avenir éducatif des Comores

Le jeudi 7 novembre dernier, le ministre de l’Éducation nationale Bacar Mvoulana et le représentant de l’entreprise chinoise CGC ont signé un contrat marquant le lancement des travaux de réhabilitation et d’extension du lycée de Fomboni. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme PAES du plan Bundo la Malezi, qui vise à réhabiliter 45 établissements scolaires publics à travers le pays pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.

La cérémonie de signature s’est déroulée au lycée de Fomboni, en présence de plusieurs autorités de l’éducation nationale, des autorités insulaires, ainsi que des représentants politiques de l’île. Ce projet fait partie d’un accord de développement signé entre la France et les Comores en 2019, et prévoit la réhabilitation de 52 établissements scolaires, incluant 4 lycées, 20 collèges, et 28 écoles primaires.

Le coordinateur du projet, Bourhane Nourdine, a expliqué que plusieurs chantiers avaient déjà été lancés dans le cadre de cette initiative. « Depuis le début du projet, nous avons entamé les travaux de réhabilitation de six écoles primaires, dont cinq sont déjà achevées », a-t-il précisé. Il a ajouté que le projet avance rapidement avec, à cette étape, la finalisation de la contractualisation de huit établissements. « Domoni et Mutsamudu sont déjà signés, aujourd’hui c’est Fomboni, et la semaine prochaine, nous signerons pour le lycée de Moroni ainsi que pour deux collèges et deux écoles primaires. »

Pour le futur, Bourhane Nourdine a annoncé que des études et des documents d’appel d’offres (DAO) sont en cours pour dix collèges et six écoles primaires, espérant pouvoir lancer ces appels d’offres d’ici la fin de l’année. Son objectif est d’initier 24 chantiers d’ici la fin du premier trimestre 2025 pour une gestion rigoureuse de leur surveillance et contrôle.

Le coût de la réhabilitation et de l’extension du lycée de Fomboni, incluant le mobilier, s’élève à plus de 997 millions de francs comoriens. Ce montant sera financé par le gouvernement comorien, tandis que l’entreprise CGC se chargera de l’exécution des travaux. Dans son discours, le ministre Bacar Mvoulana a tenu à remercier la France, principal partenaire financier de ce programme, pour son soutien envers l’éducation aux Comores à tous les niveaux.



IBM