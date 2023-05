85,75 Millions de Dollars pour les Routes Comoriennes : Un Contraste Frappant entre l’Investissement Énorme et les Résultats Désolants.

Malgré des décennies d’endettement et de réception d’aides financières consacrées à l’amélioration de son réseau routier, les Comores peinent toujours à afficher des résultats concrets. L’état des routes comoriennes reste lamentable, malgré l’appui financier de plusieurs institutions.

En février 2022, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement aux Comores comprenait quatre opérations avec un engagement total de 85,75 millions de dollars. Ces fonds étaient destinés à des projets d’infrastructure, dont la modernisation des routes principales du pays traversant des régions densément peuplées.

Cependant, la question de la transparence dans l’utilisation de ces aides financières se pose. Il est impératif d’adopter une loi garantissant la transparence de l’utilisation des aides et prêts reçus par les Comores. Les citoyens ont le droit de savoir comment ces fonds sont utilisés, et quelles sont les étapes de leur mise en œuvre.

Une telle mesure assurerait non seulement la responsabilité et l’efficacité de l’utilisation des aides, mais pourrait aussi contribuer à améliorer l’état des routes comoriennes à long terme, pour le bénéfice des populations. En fin de compte, le développement durable et l’amélioration des conditions de vie des Comoriens dépendent de cette transparence.

ANTUF chaharane