8 milliards de francs pour relier Mtsangadju à Fumbuni : un chantier routier stratégique lancé

La réhabilitation de la route stratégique reliant Mtsangadju ya Dimani à Fumbuni franchit une nouvelle étape. Un avenant au contrat initial a été signé ce lundi 2 juin entre la coordinatrice du programme de relèvement post-Kenneth, Kamaria Ahmada, et le représentant de la société chinoise China Geo-Engineering Corporation (CGC), lors d’une cérémonie à la direction des routes, en présence de plusieurs responsables institutionnels.

Cet avenant permettra non seulement de poursuivre les travaux en cours entre Mtsangadju ya Dimani et Bandamadji la Domba, mais surtout de prolonger la route jusqu’à Fumbuni, en passant par Mohoro. Selon le directeur général de l’Équipement et de l’Aménagement du territoire, Said Abi Boina, ce projet est porteur de transformation : « Il facilitera les échanges, stimulera l’économie locale et créera des opportunités d’emplois ».

Les travaux, confiés à l’entreprise CGC, s’étendront désormais sur 19 kilomètres pour un coût total de 8 milliards de francs comoriens, financés dans le cadre du programme post-Kenneth soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 45 millions de dollars. L’avenant signé concerne les 12 kilomètres entre Bandamadji et Fumbuni, pour un montant de 5 milliards. Le délai d’exécution a été fixé à 19 mois.

« Ce projet incarne la vision du président Azali Assoumani pour un développement durable », a déclaré Said Abi Boina, qui a salué l’engagement de la Banque mondiale et de l’entreprise chinoise.

Kamaria Ahmada a, de son côté, exprimé l’espoir que les travaux se concluent dans les délais, au bénéfice des populations longtemps enclavées.

