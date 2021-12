38 comoriens ont perdu la vie en Méditerranée cette année

C’est une arme nationale souvent négligé et ignoré par l’État comorien. Voulant traverser la Méditerranée vers les pays occidentaux de l’Europe, 35 comoriens qui ont perdu la vie sont officiellement enregistrés au Maroc et en Tunisie.

Interrogé sur ces drames par nos confrères d’Alwatwan, le consul des Comores à Laayoume a donné le chiffre exacte officiel:

” on a 23 morts cette année de 2021 dans cette mer d’ Atlantique entre les régions subsahariennes et les îles Canaries occupées par l’Espagne ” a Dr Said Omar précisé à nos confrères avant de révéler que 3 comoriens passeurs sont emprisonnés.

Quant au consule par intérim de la tunisie, elle expliqué qu’ils ont enregistré 15 morts cette année