Selon le journaliste Oubeid Mchangama, 12 Burundais et 18 Congolais attrapés à Moheli. Ils avaient pour destination finale Mayotte, île comorienne sous administration française. Ce phénomène prend de plus en plus de l’ampleur dans l’archipel.

Une information publiée par le journaliste sur son compte Twitter https://twitter.com/OMchangama/status/1612710549602668545?s=08

Please follow and like us: