26 mai: Kiki avertit et menace l’opposition

A cinq jour de la fin du régime Azali selon la constitution de 2001, révisée en 2009, les tensions au sein du pouvoir comme de l’opposition s’exacerbent et la situation politique s’annonce morose. Si l’opposition signe et persiste que le président Azali partira le 26 mai 2021, quitte à en découdre s’il le faut pour le déloger, le camp du pouvoir appelle quant à lui, à la paix et demeure ferme contre toute forme de manoeuvres de déstabilisation visant le pays.

Hier lors d’une réunion de la mouvance présidentielle à Moroni, le premier flic du pays Mohamed Daoudou alias Kiki, n’y va pas par quatre chemins pour passer un message fort à l’opposition. D’un ton autoritaire, kiki reste toujours égal à lui même.

“Nous ne laisserons personne le 26 mai 2021 détruire ce qu’elle n’a pas pu construire pendant des années. La paix est le levier indispensable pour l’émergence de notre pays. Jusqu’ici, cette paix est préservée et nous continuons à veiller sur son maintien et sa durabilité. L’opposition doit savoir qu’un chef d’Etat n’est pas un chef d’enfants du village ( chef waho wanamdji). Un chef d’Etat est à la différence, élu pour un mandat et conformément à une constitution. Azali est élu en 2019 pour un mandat de 5 ans et demeure au regard de la constitution révisée en 2018, le président de l’union des Comores jusqu’en mai 2024”.